Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h20 : Les grandes étapes de l'histoire des élections américaines



Nous sommes le 7 novembre 1876 aux Etats-Unis d'Amérique.

C'est ce jour-là qu'a lieu la vingt-sixième élection présidentielle.

Le score est très serré.

En effet, nous assistons à la victoire, à une voix de grand électeur près, de Rutherford B. Hayes.

Le républicain bat le démocrate Samuel Jones Tilden qui, pourtant avait obtenu la majorité absolue des voix des citoyens.

La situation est franchement délicate, elle risque de mener à l'impasse constitutionnelle.

Ce n'est qu'après d'âpres discussions et négociations que les parties parviennent à un compromis.

Les démocrates auraient accepté l'élection de Hayes à condition que les républicains renoncent à la mise sous tutelle des États du Sud. Après 1877, les démocrates sudistes reprennent le pouvoir dans les anciens États confédérés et réintroduisent une politique de discrimination raciale.

Les républicains, quant à eux, s'effacent, ou à peu près, du paysage politique sudiste pendant près d'un siècle.

Ceci n'est qu'un épisode dans la longue histoire des élections amériacaines.

Nous allons, aujourd'hui, en parcourir quelques étapes.



Invitée : Mathilde Leduc-Grimaldi , docteure en histoire, citoyenne américaine, elle vit en Belgique depuis près de 15 ans.



14 heures : L'histoire des Premières Dames de France 3/4



Alors que le débat sur le statut de l'épouse du président de la République ressurgit régulièrement, nous nous penchons ces prochains jours sur le rôle des Premières Dames de France.

De Theresa Tallien, Joséphine Bonaparte, Élise Thiers ou Henriette Poincaré, à Brigitte Macron, en passant par Michelle Auriol, Germaine Coty, Yvonne de Gaulle ou Danielle Mitterrand, c'est la fonction même de Première Dame qui est questionnée à travers l'Histoire. Qui étaient ces femmes ? Qu'attendait-on d'elles ? Quelle relation entretiennent-elles avec le pouvoir de leur mari ? De quelle liberté jouissaient-elles ? On pose la question du rôle et de la place de celles qui ont bénéficié de ce redoutable honneur.



Au micro de Yasmine Boudaka , Joëlle Chevé, auteure de « L'Elysée au féminin de la IIème à la Vème république. Entre devoir, pouvoir et désespoir » , historienne, diplômée de l'Université de Paris IV Sorbonne, journaliste pour la revue Historia et chroniqueuse d'ouvrages historiques.

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire