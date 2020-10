Un Jour dans l'Histoire : Patrick Cauvin sur Auvio

Patrick Cauvin



Scénariste et romancier français, Patrick Cauvin , pseudonyme de Claude Klotz, est né le 6 octobre 1932 à Marseille. Après des études de philosophie, il est appelé pendant la guerre d'Algérie. Professeur de lettres en banlieue pendant dix ans, passionné d'opéra, fou de cinéma, il décide de se lancer dans l'écriture de romans policiers et d'actions .

Il devient sous le nom de Patrick Cauvin l'un des romanciers français les plus populaires : E=mc2 mon amour, Villa Vanille, Torrentera... pour citer quelques-uns de ses titres, dont plusieurs ont été portés à l'écran.

Retrouvons aujourd'hui Patrick Cauvin en 2005, grâce aux archives de la Sonuma à l'occasion de la parution de son dictionnaire amoureux des Héros paru aux éditions Plon







Monumental : Le site archéologique d'Ephèse



Aujourd'hui en Turquie, la ville antique d'Ephèse est connue pour avoir abrité l'une des sept merveilles du monde: le temple d'Artémis.

La bibliothèque de Celsus est aussi un monument majeur de toute beauté. Le site possède également l'un des plus grands théâtres de plein air du monde antique.

L'histoire d'Ephèse racontée par l'archéologue Marc-André Haldimann au micro de Joanne Dussez, notre partenaire à la Première à la RTS en Suisse

