Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h20 : L'Homosexualité aux 19 ème et 20 ème siècle





Nous sommes au début de l'année 1895, à Londres.

Cette année-là, Oscar Wilde connaît le triomphe avec la création de sa pièce, devenue depuis un classique, « L'Importance d'être Constant ».

L'auteur du « Portrait de Dorian Gray » est aussi en pleine idylle avec lord Alfred Douglas.

Une liaison supposée secrète qui déplait fortement au père du jeune homme, le marquis de Queensberry.

Celui-ci a déjà demandé à l'écrivain de s'éloigner de son fils.

N'y tenant plus, Lord Queensburry remet au portier de club que fréquente Wilde, sa carte de visite sur laquelle il a écrit « For Oscar Wilde posing as somdomite (sic) - Pour Oscar Wilde s'affichant comme sodomite ».

L'écrivain ne se démonte pas et attaque le père de son amant en diffamation.

Ce sera son erreur fatale car le procès va se retourner contre lui.

La défense de Queensburry va s'atteler a prouver que les œuvres de Wilde sont la preuve de sa vie immorale et qu'elles pervertissent ses lecteurs.

Queensberry est acquitté, Oscar Wilde est alors poursuivi à son tour et condamné au bagne et aux travaux forcés au terme de deux autres procès.

Quelques temps auparavant Alfred Douglas, son amant a fait paraître un poème qu'il a composé, il s'intitule « Deux amours ».

Un poème qui se termine par ces mots :

« Je suis l'amour qui n'ose pas dire son nom »

Cet amour entre hommes a pourtant été vécu au 19e siècle.

Preuve en est l'existence de nombreuses photographies réunies dans un ouvrage intitulé « Ils s'aiment ».

Les scènes en noir et blanc mises à disposition proviennent d'une vaste collection de 2700 clichés réunis depuis une vingtaine d'années par un couple de collectionneurs, Hugh Nini et Neal Treadwell.

Comment se sont-ils aimés ces hommes bravant les conventions sociales ?

L'ont-ils fait au grand jour ?

L'ont-ils fait durablement ?

Ont-ils heureux de s'aimer quand même ?

Jetons un coup d'œil sur les clichés de leur amour...





Invité : Regis Schlagdenhauffen, maître de conférences de l'EHESS (L'École des hautes études en sciences sociales à Paris). Chaire : Socio-histoire des catégories sexuelles

Auteur de la préface de l'ouvrage ¿Ils s'aiment¿ paru aux éditions Les Arènes (avec Les 5 continents).





14 heures : Katherine Johnson, mathématicienne afro-américaine



Katherine Johnson, son nom est connu du grand public grâce au film de Thédore Melfi « Les figures de l'ombre ».

Cette mathématicienne afro-américaine a participé aux calculs ayant permis le développement de nombreux programmes aérospatiaux comme celui qui a vu Neil Armstrong poser le pied sur la lune.

Coup de projecteur sur Katherine Johnson en compagnie de Carole Trébor au micro de Régine Dubois qui retrace son parcours dans le livre « Combien de pas jusqu'à la lune ».

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire