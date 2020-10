Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h20 : La vraie vie d'Agatha Christie



Tout le monde connaît Agatha Christie, auteure la plus prolifique et la plus populaire de sa génération.

66 romans, 154 nouvelles et 20 pièces de théâtre vendus à deux milliards d'exemplaires à travers le monde.

Mais que sait-on de la femme qui se cache derrière cette vénérable reine du crime ?

Agatha Christie est avant tout une femme d'action, libre, moderne, curieuse de tout,

en avance sur son époque. Complexe et secrète, son personnage est bien plus

énigmatique que tous ceux qu'elle a inventés.



Invité : Guillaume Lebeau, scénariste du graphique, avec Anne Martinetti « Agatha, la vraie vie d'Agatha Christie » éd. Marabout



14 heures : Naissance et mort d'un orchestre de radio



Tout commence en 1931, quand l'état belge crée l'INR, l'Institut National de Radiodiffusion, et dote le pays d'un outil d'information, de culture et de divertissement. Un grand orchestre symphonique émerge alors, appartenant à l'INR, et qui va promouvoir pendant soixante années la création musicale contemporaine en général et la grande musique belge en particulier. Tour à tour « Orchestre de l'INR », « Orchestre de la RTB-BRT », puis « Nouvel Orchestre Symphonique de la RTBF », cet ensemble d'une centaine musicien va connaître en parallèle de la grande histoire du pays les affres du fédéralisme, les scissions communautaires, et enfin une débâcle économique qui aura raison de lui. Les anciens se souviennent, l'histoire n'est pas si ancienne...



Invité : Laurent Graulus

Réalisation : Roxane Brunet

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire