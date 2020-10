Un Jour dans l'Histoire : Benoîte Groult sur Auvio

Romancière et essayiste célèbre pour son engagement féministe, Benoîte Groult est née en 1920 à Paris. Diplômée de lettres, elle enseigne d'abord le français puis devient journaliste. Après avoir collaboré à différentes revues, elle cofonde en 1978 F Magazine, un mensuel féministe. C'est avec sa sœur Flora qu'elle écrit ses premiers ouvrages, dont Journal à quatre mains, adapté pour le théâtre et joué en 2009 (Molière 2009). La Part des choses, publié en 1972, est son premier livre en solo. Benoîte Groult est décédée le 20 juin 2016.





14 heures : Monumental : L'histoire du British Museum



Situé au centre de Londres, le British Museum est un musée important puisqu'il compte 7 millions de pièces dont 50 000 sont exposées. Ce musée est donc réputé pour ses collections impressionnantes. Comment ont-elles été constituées ? Et quel est l'histoire de ce musée ?

Réponses avec Pascal Griener, professeur d'histoire de l'art et de muséologie à l'Université de Neuchâtel.

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire