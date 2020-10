Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h20 : L'hospitalité médiévale entre 1150 et 1350



Nous sommes en 1124.

Galbert de Bruges, clerc et chroniqueur au service du comte de Flandre, rapporte :

« En ce temps de famine, au milieu du Carême, des hommes de notre terre, habitant près de Gand, de la Lys et de l'Escaut (...) en se rendant vers les cités et autres villes pour s'y procurer du pain, moururent de faim avant d'avoir parcouru la moitié de la route.

Près des domaines et des fermes des riches, près des forteresses et des Châteaux, les pauvres, se traînant avec peine, moururent en mendiant. »

Entre le XIe et le XIVe siècle, de nombreux migrants, partant des campagnes, tendent d'échapper aux pics de famines ou de violences.

Ils répondent aux appels d'hospitalité lancés par les villes en pleine expansion.

Par qui et comment cette hospitalité médiévale est-elle organisée ?

Quels en sont les enjeux ?

Qui en sont les principaux bénéficiaires et qui en est exclus ?



Invitée : Catherine Geleyn, sociologue et ethnologue.

« La grande hospitalité médiévale, 1150-1350. »



14 heures : « Ma »Rainey et Bessie Smith : aux prémices du blues et du féminisme noir



On se penche aujourd'hui sur le livre « Blues et féminisme noir » écrit en 1998 par Angela Davis (parut en français aux Editions Libertalia). Un livre dans lequel Angela Davis met en lumière la musique de deux grandes stars du tout début du blues, Gertrude « Ma » Rainey et Bessie Smith. Deux artistes, noires, indépendantes, ébouriffantes, qui, à travers leurs chansons aux paroles crues, terrestres, prônaient une sexualité féminine libre et assumée, appelaient à l'autonomie des femmes aux lendemains de la période esclavagiste et revendiquaient avec témérité l'égalité de race et de genre.



Au micro de Jonathan Remy, Hugues Warin de PointCulture qui nous parle de cette lecture et de cette histoire.

