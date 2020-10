Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h20 : Le Poulet Marengo : plus qu'une recette, une légende



Nous sommes le 14 juin 1800 ou le 26 prairial, an VIII, sur le calendrier républicain.

Nous sommes à Marengo, dans le Piémont, c'est la plaine du Pô.

C'est là que vient d'avoir lieu une bataille opposant les Français et les Autrichiens.

Les premiers ont remporté la victoire.

Aussitôt fait, Napoléon Bonaparte donne à savoir qu'il a faim.

Malheureusement, il est impossible d'accéder aux voitures de provisions.

Pour satisfaire le Premier Consul, son cuisinier, un certain Dunand, envoie des hommes, en urgence, au ravitaillement.

L'idée est de récupérer des victuailles dans les fermes alentour.

La mission accomplie, Dunand improvise un plat avec tous les ingrédients qu'on lui a rapportés, dont un poulet.

Mais il n'a pas le temps de faire rôtir la volaille, alors il la découpe au sabre et la fait rissoler à la poêle dans de l'huile d'olive, avec des tomates, de l'ail et du cognac.

Bonaparte peut passer à table, on lui sert alors un sauté de poulet dans sa sauce, accompagné de croûtons, d'œufs frits et d'écrevisses.

Le consul se régale tant qu'il demande au cuisinier de lui présenter le même plat à l'issue de chaque bataille.

Ainsi serait né le fameux « poulet Marengo ».

Voilà pour la légende, allons faire un tour du côté de l'Histoire ...





Invité : Pierre Leclercq, historien de la gastronomie.

Conférence aux Riches Claires à Bruxelles le jeudi 15 octobre, à 18h30

"Le poulet à la Marengo et le mythe du cuisinier de Napoléon".



14 Heures : Bourvil dans tous ses états 14/14



EPISODE 14 : "J'adore jardiner" dit André Raimbourg. Qui était André, l'homme, le

mari, le père et l'ami? Après avoir parcouru l'œuvre de Bourvil, ce dernier épisode revient sur sa vie, ses amis et ses loisirs. Un homme doux, joyeux et optimiste encore plus marrant à la vie qu'à la scène.



Intervenants : Bourvil, Dominique Raimbourg, Philippe Raimbourg, Georges Brassens, Michel Lorin, Etienne Lorin, Francis Lopez, Gérard Oury, Louis De Funès.



Une série en 14 épisodes réalisée par Cécile Poss et Pierre Devalet composée d'interviews inédites et d'archives de la Sonuma, de la Radio-télévision Suisse, de Radio Canada, de l'INA et d'archives inédites de particuliers.

