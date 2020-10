Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

Pendant un demi-siècle, Darry Cowl a pris prend son rôle d'amuseur très au sérieux. Son personnage de canaillou zozoteur, de tendre hurluberlu a inspiré les plus grands metteurs en scène (Sacha Guitry, Alain Resnais, Jack Pinoteau, Gilles Grangier, Philippe de Broca, etc.) et enchanté le public au théâtre (une vingtaine de pièces) comme au cinéma (cent quatre-vingts films).



On retrouve Darry Cowl à travers des archives de la Sonuma raconter ses amitiés complices avec notamment Francis Blanche ou encore ses rencontres insolites avec Catherine Deneuve et Jane Fonda...



14 heures : Bourvil dans tous ses états 13/14



EPISODE 13 : "J'adore jardiner" dit André Raimbourg. Qui était André, l'homme, le

mari, le père et l'ami? Après avoir parcouru l'œuvre de Bourvil, ce dernier épisode revient sur sa vie, ses amis et ses loisirs. Un homme doux, joyeux et optimiste encore plus marrant à la vie qu'à la scène.



Intervenants : Bourvil, Dominique Raimbourg, Philippe Raimbourg, Georges Brassens, Michel Lorin, Etienne Lorin, Francis Lopez, Gérard Oury, Louis De Funès.



Une série en 14 épisodes réalisée par Cécile Poss et Pierre Devalet composée d'interviews inédites et d'archives de la Sonuma, de la Radio-télévision Suisse, de Radio Canada, de l'INA et d'archives inédites de particuliers.

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire