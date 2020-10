Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h20 : Marc Aurèle, l'empereur idéal ?



Né en 121 dans une des grandes familles de l'Empire romain, le jeune Marc fut appelé à un destin plus grand encore par la volonté de l'empereur Hadrien, alors qu'il se passionnait pour la philosophie. Désigné comme héritier de l'empire, formé auprès des meilleurs maîtres, il fut le témoin, tout au long du règne d'Antonin le Pieux, de l'apogée de Rome. Son propre règne, entamé en 161, fut difficile, marqué tant par les guerres, qui l'ont entraîné de longues années aux frontières de son empire, que par les épidémies. Associant d'abord son frère adoptif Lucius Vérus au pouvoir, il régna seul après 169, menant une lutte inexpiable contre les peuples germaniques, s'investissant dans son métier de souverain - sans jamais abandonner son grand œuvre, ses Écrits pour lui-même. Après sa mort suspecte en 180, il devint un modèle d'empereur et de philosophe.



Invité : Benoît Rossignol, maître de conférences en histoire romaine à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

« Marc Aurèle » aux éd. Perrin.



14 heures : Bourvil dans tous ses états 12/14



EPISODE 12 : « Je lui ai permis d'incarner un noble » déclare Jean-Pierre Mocky. Les 4 films du réalisateur permettent effectivement à Bourvil d'endosser des rôles qu'on ne lui avait jamais proposés. Le noble pilleur de tronc d'églises, l'inspecteur de police, le vétérinaire qui prône une prostitution masculine remboursée par la sécurité sociale ou encore le professeur de latin qui détruit les antennes télés de ses élèves. Pour ces quatre films, Jean-Pierre Mocky forme un trio des plus sympathiques, Bourvil, Francis Blanche et Jean Poiret.

Intervenants : Bourvil, Jean-Pierre Mocky, Dominique Raimbourg, Philippe Raimbourg, Salvador Adamo, Christian Jaque.

Une série en 14 épisodes réalisée par Cécile Poss et Pierre Devalet composée d'interviews inédites et d'archives de la Sonuma, de la Radio-télévision Suisse, de Radio Canada, de l'INA et d'archives inédites de particuliers.

