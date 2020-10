Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h20 : Freud : Déconstruction d'un mythe



Nous sommes le 01 février 1900, à Vienne.

Sigmund Freud écrit à son ami Wilhelm Fliess :

« Je ne suis absolument pas un homme de science, un observateur, un expérimentateur, un penseur.

Je ne suis rien d'autre qu'un conquistador par tempérament, un aventurier avec la curiosité, l'audace et la ténacité de cette sorte d'homme. » .Quatre ans plus tôt, le deux avril 1896, le plus célèbre des psychanalystes écrivait au même Fliess :

« Jeune homme, je n'avais d'autre désir que celui de la connaissance philosophique et je suis à présent sur le point de l'accomplir en passant de la médecine à la psychologie ».

Depuis une cinquantaine d'années, depuis la publication régulière des « Archives Sigmund Freud », la théorie et la pratique freudiennes sont remises en question.

Nombreux sont ceux qui pointent les généralisations, les erreurs et même les mensonges du thérapeute et de certain de ses disciples comme le français Jacques Lacan.

La psychanalyse est-elle une mystification ?

Faut-il la rejeter en bloc ?

Tentons d'y voir un peu plus clair ?



Invité : Jacques Van Rillaer, professeur de psychologie à l'UCLouvain et à l'Université Saint-Louis, à Bruxelles.

Auteur de « Freud et Lacan, des charlatans ? » aux édition Mardaga.



14 heures : « Bourvil dans tous ses états » 10/14



EPISODE 10: « J'aime tourner avec De Funès, il improvise beaucoup, cela m'amuse car il faut que je rattrape la balle » confie Bourvil. C'est Gérard Oury qui formera l'un des duos le plus célèbre et le plus drôle du cinéma français. En 1965, il réunit André Bourvil et Louis De Funès dans ces films cultes que sont Le Corniaud et La Grande vadrouille. Oury tournera également Le Cerveau avec Bourvil. Ce dernier aura la chance, durant les années 60 de tourner aux côtés de son idole de jeunesse, Fernandel »



Intervenants : Bourvil, Louis De Funès, Gérard Oury, Fernandel, Dominique Raimbourg, Pascal Delmotte.



Une série en 14 épisodes réalisée par Cécile Poss et Pierre Devalet composée d'interviews inédites et d'archives de la Sonuma, de la Radio-télévision Suisse, de Radio Canada, de l'INA et d'archives inédites de particuliers.

