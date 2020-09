Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h20 : La guerre Franco-prussienne et la défaite de Sedan



...En 1870, rien ne s'est passé comme prévu . La guerre devait voir le triomphe de la France contre son ennemi prussien. Mais, rapidement défaite, l'armée française ne put empêcher la reddition de l'empereur et l'invasion du territoire national alors que le Second Empire laissait place à la République. Pendant ces quelques mois, George Sand s'inquiète et souffre de la chaleur ; Paul Déroulède reçoit son baptême du feu et découvre la fraternité des armes ; Hector Malot imagine son grand roman ; Victor Hugo chante la gloire d'un pays qui n'existera bientôt plus, tandis que Flaubert croit vivre la fin des temps et que le général américain Sheridan prend la mesure de la puissance allemande.



Invité : Thierry Nélias, auteur de « L'humiliante défaite. 1870, la France à l'épreuve de la guerre » ; éd.La librairie vuibert.



14 heures « Bourvil dans tous ses états » 7/14



EPISODE 7: " "Je fais gratuitement l'imbécile" déclare Bourvil. Et c'est en

incarnant ce rôle de paysan un peu benêt que Bourvil fait son entrée dans le monde du 7e art. Doué d'un immense talent, Bourvil a jonglé entre les rôles comiques et les rôles sérieux. Ce 4e épisode est consacré aux premiers films de l'acteur. La série des Léon Ménard, La Traversée de Paris qui lui permet de sortir de son rôle de paysan, sa rencontre avec Gérard Oury dans Le Passe-murailles, ses films avec Michèle Morgan, Le miroir à deux faces et Fortunat. »



Intervenants : Bourvil, Danielle Delorme, Gérard Oury, Michèle Morgan, Claude Autant-Lara.

