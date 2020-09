Un Jour dans l'Histoire : Georges Washington, premier président des Etats-Unis sur Auvio

13h20 : Georges Washington, premier président des Etats-Unis



Nous sommes le 30 avril 1789, au Federal Hall de New York.

C'est là, dans cette ville choisie pour servir de capitale provisoire, que le premier président des Etats-Unis d'Amérique prend officiellement ses fonctions de chef du pouvoir exécutif.

Après avoir été désigné le 4 mars précédent, à l'unanimité par le collège électoral, il prête maintenant serment de fidélité sur la Bible. Il s'appelait George Washington.



Invitée : Liliane Kerjan « George Washington » Folio.



14 heures « Bourvil dans tous ses états » 5/14



EPISODE 5 : "Bourvil ne pouvait pas être en scène sans chanter" confie sa

partenaire et amie Pierrette Bruno. Il jouera 8 opérettes et deux pièces de théâtre. La scène, c'est le

sujet de ce troisième volet. Nous nous glisserons en coulisses et nous les entendrons sur scène. Bourvil expliquera aussi pourquoi il n'a jamais voulu incarner, au théâtre, de personnage dramatique.



Intervenants : Bourvil, Bruno Coquatrix, Annie Cordy, Georges Guétary, Pierrette Bruno, Dominique Raimbourg, Pascal Delmotte.



Une série en 14 épisodes réalisée par Cécile Poss et Pierre Devalet composée d'interviews inédites et d'archives de la Sonuma, de la Radio-télévision Suisse, de Radio Canada, de l'INA et d'archives inédites de particuliers.

