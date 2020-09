Un Jour dans l'Histoire : Roger Carel sur Auvio

Le comédien français Roger Carel, alias ‘l’homme aux mille voix’, maître du doublage de films et de dessins animés, nous a quitté ce 11 septembre à l’âge de 93 ans. Tenté dans sa jeunesse par la prêtrise, Roger Carel se tourne finalement vers le théâtre. Formé au Cours Simon à Paris, il intègre au début des années 50 la troupe « Grenier – Hussenot » où il fait la connaissance d’une nouvelle et talentueuse génération de comédiens. Carel mène sa carrière sur les chapeaux de roue : il joue sans arrêt, sur les planches mais aussi dans des dramatiques à la télévision et au cinéma où il campe des seconds rôles particulièrement savoureux. C’est dans le doublage de films et de dessins animés que Roger Carel va se distinguer : capable de moduler sa voix à l’envi et d’imiter d’innombrables accents, il devient une référence et un maître du genre. Voix attitrée d’Astérix dans tous les dessins animés de l’irréductible Gaulois, il est aussi Kermit la grenouille dans le Muppet Show, Alf l’extra-terrestre, Hercule Poirot ou encore Winnie l’Ourson, pour ne citer que ceux-là. Carel est même choisi par Charlie Chaplin en personne pour le doubler dans la version française du Dictateur… En 1986, Roger Carel publie son autobiographie ‘J’avoue que j’ai bien ri’ publiée chez JC Lattès. A cette occasion, il répond aux questions de Gérard Valet dans l’émission ‘Point de Mire’