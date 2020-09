Un Jour dans l'Histoire : Juliette Gréco, surnommée la "muse de Saint-Germain" sur Auvio

13h20 Juliette Gréco, surnommée la "muse de Saint-Germain"



Juliette Greco nous a quittés mercredi, à l'âge de 93 ans. Egérie d'une époque et femme engagée, sa disparition est l'occasion pour nous de la réécouter parler d'elle, de son parcours, de sa vie. En avril 1986 elle était l'invitée de Michèle Cédric dans l'émission de télévision « Dites-moi ».





14 heures : Bourvil dans tous ses états 4/14



EPISODE 4 : "J'ai toujours chanté" déclare Bourvil, lui qui interprètera plus de 200 chansons. Avant d'être ce talentueux acteur, Bourvil est un interprète hors pair. Cet humour inné qu'il possède lui permet de chanter les chansons les plus niaises en suscitant le rire. Dans d'autres, c'est la compassion et l'émotion qu'il provoque. »



Intervenants : Bourvil, Michel Lorin, Pascal Delmotte, Dominique Raimbourg, Philippe Raimbourg, Roger Pierre.



Une série en 14 épisodes réalisée par Cécile Poss et Pierre Devalet composée d'interviews inédites et d'archives de la Sonuma, de la Radio-télévision Suisse, de Radio Canada, de l'INA et d'archives inédites de particuliers.

