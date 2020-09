Un Jour dans l'Histoire : Des Industriels belges en Egypte sur Auvio

13h20 : Des Industriels belges en Egypte



Nous sommes à la fin de l'année 1854, en Egypte.

C'est là que nous retrouvons le duc de Brabant, futur Léopold II.

Celui-ci va développer un réel intérêt pour la vallée du Nil et envisager les diverses possibilités d'investissements dans le berceau des pharaons.

Depuis Alexandrie, il formule son souhait de « pouvoir arranger les choses, écrit-il, de manière que mon voyage profite non seulement à ma santé mais aussi à mon pays.

Le 3 février 1855, celui qui montera sur le trône, dix ans plus tard, déclare :

« Il y des affaires d'or à conclure ici, le pays peut devenir le grenier de l'Europe ».

Le 15 mars suivant, il ajoute :

« Saïd-Pacha s'étant formellement et devant témoins engagé à participer à la formation d'une compagnie entre Alexandrie et Anvers.

Je me charge de l'entreprise, le Vice-Roi sera mon plus fort actionnaire . »

Durant la seconde moitié du 19e siècle et la première partie du vingtième, de nombreuse entreprises belges, reconnues pour leur savoir-faire, vont essaimer aux quatre coins du globe :

En Europe, en Amérique du Sud, en Asie, en Afrique.

Fers de lance de ces activités : la métallurgie et le ferroviaire.

Dans le sillage des industriels et des hommes d'affaire, on retrouve le monde politique et diplomatique mais aussi les passionnés d'Histoire et d'antiquité qui contribueront à doter la Belgique de collections remarquables .

Certains seront tout à la fois, comme Raoul Warocqué ou Edouard Empain.

Partons sur leurs traces, partons à la rencontre d'une Egypte millénaire et moderne...





Invité : Arnaud Quertinmont, conservateur de la section des antiquités égyptiennes et proches-orientales au Musée royal de Mariemont à Morlanwelz.

Exposition « Made in Belgium. Industriels belges en Égypte (1830 -1952) », MUSÉE ROYAL DE MARIEMONT

et BOIS-DU-LUC. MUSÉE DE LA MINE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, jusqu'au 4 décembre.





14 heures : Bourvil dans tous ses états 3/14



EPISODE 3 : "J'ai toujours chanté" déclare Bourvil, lui qui interprètera plus de 200 chansons. Avant d'être ce talentueux acteur, Bourvil est un interprète hors pair. Cet humour inné qu'il possède lui permet de chanter les chansons les plus niaises en suscitant le rire. Dans d'autres, c'est la compassion et l'émotion qu'il provoque. »



Intervenants : Bourvil, Michel Lorin, Pascal Delmotte, Dominique Raimbourg, Philippe Raimbourg, Roger Pierre.



Une série en 14 épisodes réalisée par Cécile Poss et Pierre Devalet composée d'interviews inédites et d'archives de la Sonuma, de la Radio-télévision Suisse, de Radio Canada, de l'INA et d'archives inédites de particuliers.

