Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h20 : L'homme et la ville par le prisme de la bête



Nous allons nous pencher sur les discours et les pratiques des hommes à l'égard des animaux en milieu urbain dans les Pays-Bas méridionaux et la principauté de Liège aux XVIIe et XVIIIe siècles. L'animal fournit de précieux renseignements sur l'être humain et son rapport à la nature en même temps qu'il constitue un excellent indicateur pour éclairer la gestion publique de l'espace urbain.



Invité : William Riguelle, doctorant/assistant en histoire. UCLouvain.



14 heures : Bourvil dans tous ses états 2/14



EPISODE 2 : Retour sur les origines d'André Raimbourg, sa famille, son enfance. Son père succombe à la grippe espagnole en 1918 laissant derrière lui une femme et 3 enfants. La maman décide alors de rentrer dans son village natal, Bourville, qui deviendra le pseudo de l'artiste, qui dès son plus jeune âge adorait chanter et faire rire ses camarades.



Une série en 14 épisodes réalisée par Cécile Poss et Pierre Devalet composée d'interviews inédites et d'archives de la Sonuma, de la Radio-télévision Suisse, de Radio Canada, de l'INA et d'archives inédites de particuliers.

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire