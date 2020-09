William Riguelle, docteur en histoire à l’UCLouvain.

Auteur d’une thèse intitulée « L’homme et la ville par le prisme de la bête. L’animal comme marqueur identitaire et révélateur de la gestion, des activités et des espaces urbains (Pays-Bas méridionaux et principauté de Liège, XVIIe-XVIIIe siècles) ».