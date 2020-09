Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h20 : Le congrès wallon de 1905



Nous sommes à l'automne 1905, à Liège .

C'est là, à l'Université, qu'entre le 30 septembre et le 02 octobre, quelques dizaines d'intellectuels, membres, ou non, du monde associatifs, se réunissent pour observer et évaluer la place de la Wallonie dans l'Histoire et ainsi la projeter dans l'avenir.

Quelle est son identité ?

Quel est le sentiment wallon dans la littérature, la musique, les arts en général ?

Au-delà de ces questions, il s'agit aussi, pour les intervenants, de préparer un programme de « défense » contre ce qu'ils appellent « les exagérations flamingantes ».

Initiateurs de l'événement, le libéral Julien Delaite et le professeur et écrivain, Oscar Colson, organisent, par exemple, un débat qui oppose Henri Pirenne, considéré comme l'inspirateur de l'école historique française dite École des Annales, proposant une histoire globale, et l'écrivain et militant wallon Hector Chainaye.

Ce Congrès qui se tient dans le cadre de l'Exposition universelle de Liège, organisée à l'occasion du 75e anniversaire de l'indépendance de la Belgique, a-t-il porté ses fruits ?

A-t-on assisté, par la suite, à ce que l'on pourrait appeler la légitimation culturelle de la Wallonie ?

Tentons d'apporter quelques réponses ...



Invitée : Maud Gonne, chargée de recherches du FNRS en études de la traduction.





14 heures : Bourvil dans tous ses états 1/14



EPISODE 1 :« Nous revenons sur les origines d'André Raimbourg, sa famille, son enfance. Son père succombe à la grippe espagnole en 1918 laissant derrière lui une femme et 3 enfants. La maman décide alors de rentrer dans son village natal, Bourville, qui deviendra le pseudo de l'artiste, qui dès son plus jeune âge adorait chanter et faire rire ses camarades. »



Une série en 14 épisodes réalisée par Cécile Poss et composée d'interviews inédites et d'archives de la Sonuma, de la Radio-télévision Suisse, de Radio Canada, de l'INA et d'archives inédites de particuliers.

