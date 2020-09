Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h20 : Suzy Falk



Durant septante ans, la comédienne Suzy Falk à jouer tous les types de spectacle, de l'opérette, au vaudeville, et au drame classique . Elle a côtoyé les principaux directeurs, metteurs en scène et acteurs-actrices de nos théâtres.

Retrouvons la en 2007 raconter des parties de sa vie.





14 heures : Monumental : L'ingénieur Gustave Eiffel

Gustave Eiffel est connu dans le monde entier pour la tour qui porte son nom.

Mais son travail ne se limite pas au monument parisien, il est aussi l'auteur de la structure interne de la statue de la Liberté et à l'origine de nombreux ponts et viaducs.

Eiffel aimait également la suisse romande, il y venait régulièrement et avait une villa à Vevey. Un petit port Eiffel existe toujours.

Portrait de l'ingénieur avec son arrière arrière-petit-fils Philippe Couperie-Eiffel.

