Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h20 : Parmentier , la pomme de terre et les gendarmes



Nous sommes en 1785.

Antoine Parmentier, pharmacien et agronome se met en tête de faire pousser des pommes de terre à Paris, sur la plaine des Sablons.

Afin d'attirer la foule et de susciter sa convoitise, Parmentier a l'idée de faire garder le champ par des gendarmes.

Un heureux stratagème qui fonctionne à merveille puisqu'après avoir généreusement dérober les précieuses denrées, le peuple se met à les cultiver et à les consommer.

Le tour est joué et la patate se répand à travers le globe.

Du moins cela c'est que l'on se raconte.

L'histoire est un petit peu plus complexe et le mythe est à dépoussiérer.

D'où vient-elle et de quelle manière s'est-elle imposée dans nos assiettes : déconstruction d'un mythe...



Invité : Pierre Leclercq, historien de la gastronomie.

Conférence le mardi 22 septembre 2020 à 18h30, à la Bibliothèque des Riches Claires, Bruxelles :

"L'histoire de la pomme de terre et le mythe des gendarmes de Parmentier".



14 heures : les Cycliste Wallons 2/2



Le 23 juin 1922, Paris et le monde sportif sont témoins d'un spectacle unique : parmi les sept premiers du Tour de France, six sont Belges, et la plupart sont Wallons.

Apogée d'une poignée d'années durant lesquels les galériens wallons du vélocipède auront tout raflé sur leur passage. Le monde sportif ayant parfois la mémoire courte, les noms de Scieur, Lambot, Scellier, Heusghem ou Despontin sont tombés dans l'oubli. Ils ont pourtant marqué l'histoire.

Avec le journaliste François Brabant, nous allons faire revivre la légende de ces rois du cyclisme

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire