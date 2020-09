Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h20 : L'Aiglon, la triste et courte vie du fils de Napoléon



Nous sommes le 22 juillet 1832 au palais de Schönbrunn, à Vienne.

C'est ce jour-là que s'éteint, à l'âge de 21 ans, celui que la postérité appellera l'Aiglon : Napoléon François Joseph Charles Bonaparte, fils de Napoléon Ier, Empereur des Français et de Marie-Louise d'Autriche.

Dans les jours qui suivent, la presse européenne va relayer l'événement.

Pour le correspondant de Nuremberg, le disparu incarne la figure du « fils unique de l'homme du siècle, qui devait régner sur des rois et sur des peuples ».

Dans « La revue des deux mondes », mensuelle littéraire français, on peut lire :

« Il est mort, le pauvre jeune homme, parce qu'il s'est dévoré lui-même, parce que l'air lui a manqué dans cette cour dont on lui avait fait un cachot. »

La politique et les relations diplomatiques internationales auront fait de lui un otage impuissant : retenu à la cour d'Autriche par son grand-père paternel, éloigné de sa mère, tenu dans l'ignorance de la chute de son père qu'il ne reverra jamais, celui qui allait devenir le duc de Reichstadt n'aura connu qu'une suite de désillusions.

« Grand Dieu ! Ce n'est pas une cause

Que j'attaque ou que je défends,

Et ceci n'est pas autre chose

Que l'histoire d'un pauvre enfant. »

Voilà ce qu'écrira Edmond Rostand dans sa pièce « L'Aiglon ».

Est-il proche de la réalité ?

L'héritier de Napoléon n'a-t-il été que le jouet de l'histoire ?





Invitée : Laetitia de Witt « L'Aiglon ou le rêve brisé de Napoléon » aux éditions Tallandier.





14heures : Elizabeth II d'Angleterre ( 2/2 )



Plus de 68 ans sur le trône pour Elizabeth II d'Angleterre, reine hors du temps et iconique tant en raison de sa longévité que de sa personnalité énigmatique.

Tantôt froide et distante, toujours inébranlable ou presque, dévouée corps et âme à la fonction, la souveraine britannique est le fruit d'une addition de principes d'éducation et de tradition dont il sera question avec deux invités : Marc Roche (journaliste spécialisé dans la monarchie britannique) et Monique Weis, chercheure au FNRS au micro de Régine Dubois

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire