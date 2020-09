Un Jour dans l'Histoire : Gisèle Halimi, l'insoumise sur Auvio

13h20 : Gisèle Halimi, l'insoumise



Gisèle Halimi, célèbre avocate, militante féministe et femme politique est morte le 28 juillet dernier , au lendemain de ses 93 ans.

On le retrouve au micro de Laurent Dehossay en 2004 à l'occasion de la publication de son livre « L'étrange Monsieur K » , une plongée dans la fin des années 1970 quand les intellectuels et les artistes célèbres n'hésitaient pas à descendre dans la rue et à se faire matraquer par la police pour défendre la justice et la liberté.



14 heures : Monumental : Les temples égyptiens d'Abou Simbel



C'est dans le sud de l'Egypte que se trouvent ces majestueux temples creusés dans la roche.

Construits par Ramsès II, ces monuments ont été sauvés des eaux dans les années 60.

L'histoire de ces temples et de son incroyable sauvetage à découvrir ou redécouvrir avec Xavier Milan, écrivain et auteur de documentaires fictions historiques.

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire