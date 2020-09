Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h20 : La mère des Dieux dans le monde romain



Nous sommes au début du IIIe siècle avant notre ère.

C'est à cette époque que Rome introduit, dans son panthéon, Mater Magna : la Mère des dieux.

Pendant plus d'un millénaire, celle que l'on nomme aussi Cybèle, a été honorée dans tout le bassin méditerranéen.

Accompagnée de lions, elle suscite le respect mais elle inspire également l'effroi.

On raconte même qu'elle provoque la folie de certains de ses dévots.

Mater Magna va fasciner tout au long des siècles : les Anciens et les Modernes.

Beaucoup insisteront sur ses relations orageuses avec un jeune pâtre, appelé Attis, dont elle tombe amoureuse et qui finit par s'émasculer alors que Cybèle l'a frappé de démence en raison de son infidélité.

D'autres s'intéresseront au culte exotique de la déesse et, singulièrement, à certains de ses fidèles les plus passionnés qui allaient jusqu'à pratiquer sur eux-mêmes la castration.

D'où vient la Mère des dieux, étrangère et ancestrale, c'est la leçon du jour...



Invitée : Françoise Van Haeperen, professeur à l'UCL où elle enseigne l'histoire romaine.

Autrice de : « Etrangère et ancestrale, la Mère des dieux dans le monde romain » aux éditions du Cerf.



14 heures : Autopsie des morts célèbres 2/2



Comment est morte Lucy, notre ancêtre commun ? Pourquoi et comment le corps de Saint Louis a été dispersé à travers le monde ? Que nous apprend l'étude du cerveau de Descartes ? Est-ce que Balzac a été tué par sa folie créatrice ? Hitler s'est-il suicidé dans son bunker en mai 1945 ?

Réponses avec Yasmine Boudaka et son invité David ALLIOT co-auteur avec Philippe CHARLIER « Autopsie des morts célèbres » paru aux éditions Tallandier

