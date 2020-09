Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h20 : Max Weber, l'un des fondateurs de la sociologie



Nous sommes le 7 novembre 1917, à Munich.

C'est à l'invitation d'une association d'étudiants de l'Université que Max Weber, l'un des fondateurs de la sociologie, prononce une conférence intitulée

« Le métier et la vocation de savant ».

Cette conférence est publiée deux ans plus tard et donne lieu à de vives réactions, négatives pour la plupart.

Dans « Wissenschaft als Beruf », Weber dresse, notamment, un tableau sans concession de la situation professionnelle du scientifique moderne qui, selon lui, est appelé à une spécialisation de plus en plus forte et à participer à ce qu'il nomme le « désenchantement du monde ».

L'économiste et sociologue se demande si la science a un sens.

Non, répond-il, car elle est incapable de répondre à la question essentielle : « comment vivre ? ».

Pour Weber encore, le scientifique doit travailler en sachant que ses éventuelles découvertes seront vouées, tôt ou tard, à être dépassées et il se doit de cultiver une vertu fondamentale : la « probité intellectuelle ».

Alors, quel est le cheminement de Max Weber, penseur majeur au tournant des XIXe et XXe siècles ?

Pourquoi a-t-il tant déplu, lui qu'un certain nombre de politiques, aujourd'hui, invoquent pour sa conception de l'État contemporain qu'il faut voir « comme une communauté humaine qui, dans les limites d'un territoire déterminé , revendique, avec succès, pour son propre compte le monopole de la violence physique légitime. »



Invité : Vincent Genin, docteur en histoire, chercheur à la KUL et à l'Ecole pratique des Hautes études de Paris.



13h45 : Sissi, l'impératrice 2/2



L'Impératrice Elisabeth d'Autriche connue surtout sous le nom de Sissi est devenue au fil du temps une icône.

Les films autour de sa personnalité avec Romy Schneider ont fait de cette femme libre et insoumise une figure à l'eau de rose bien éloignée de ce qu'elle était en réalité.

Quelle femme se cache derrière l'image de Sissi ?



On en parle avec Régine Dubois et son invitée Elisabeth Reynaud, auteure du livre « Le Roman de Sissi » paru aux éditions « Le Rocher ».

