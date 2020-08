Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h15 : Une histoire du Bonheur



Nous sommes le 13 août 1843.

Dans une lettre qu'il adresse à sa maîtresse, la poétesse Louise Colet, dont, plus tard d'ailleurs, il dénigrera l'œuvre, Gustave Flaubert, qui n'est pas encore l'auteur acclamé de « Madame Bovary » et de « L'éducation sentimentale, Gustave Flaubert donc écrit :

« Être bête, égoïste et avoir une bonne santé, voilà les trois conditions pour être heureux.

Mais si la première vous manque, tout est perdu. »

Deux siècles plus tard, Jacques Prévert nous invite « il faudrait essayer d'être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple » mais, une autre fois, il tempère en constatant « J'ai reconnu le bonheur au bruit qu'il a fait en partant ».

Alors qu'est-ce qu'être heureux et comment l'être ?

Nos ancêtres se sont-ils posé ces questions ?

Cro-Magnon était-il plus ou moins heureux que nous ?

Comment la notion a-t-elle évolué à travers les siècles, ici et ailleurs ?

La quête du bonheur est-elle universelle ?

Tentons d'y voir un plus clair...



Invité : François Durpaire, historien, maître de conférence à l'Université de Cergy-Pointoise, co-fondateur du laboratoire « BONHEURS », spécialisé dans les questions de bien-être.



13h45 : Sissi, l'impératrice



L'Impératrice Elisabeth d'Autriche connue surtout sous le nom de Sissi est devenue au fil du temps une icône.

Les films autour de sa personnalité avec Romy Schneider ont fait de cette femme libre et insoumise une figure à l'eau de rose bien éloignée de ce qu'elle était en réalité.

Quelle femme se cache derrière l'image de Sissi ?

On en parle avec Régine Dubois et son invitée Elisabeth Reynaud, auteure du livre « Le Roman de Sissi » paru aux éditions « Le Rocher ».

