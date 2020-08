Un jour dans l'histoire sur Auvio

Toute cette semaine Hajar Boulaich nous propose de découvrir des artistes issus du monde arabe qui ont marqué leur pays et leur époque mais dont la notoriété c’est peu ou pas du tout exportée dans nos contrées occidentales… Aujourd’hui Hajar nous propose d’aller à la rencontre de Farid El Atrache, l’un des plus grand artistes de l’histoire de la musique arabe ! Chanteur solitaire au style mélancolique, virtuose du Oud, acteur et producteur exigeant, Farid El Atrache a incontestablement marqué son époque. On découvre le portrait de Farid en compagnie de Lamia Ziadé, autrice et illustratrice l