Un jour dans l'histoire sur Auvio

Toute cette semaine Hajar Boulaich nous propose de découvrir des artistes issus du monde arabe qui ont marqué leur pays et leur époque mais dont la notoriété c’est peu ou pas du tout exportée dans nos contrées occidentales… Aujourd’hui on découvre le portrait de Leila Mourad, une grande chanteuse et actrice égyptienne qui a réussi à se faire un nom dans un univers où la concurrence est extrêmement rude mais qui a tout de même connu un destin tragique à cause de ses origines... Avec Lamia Ziadé, écrivaine libanaise et auteure de plusieurs ouvrages sur le monde arabe.