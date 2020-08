Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h15 : Charles Dickens et la vie artistique à l'époque victorienne



Nous sommes le 9 juin 1870, à Gad's Hill Place, dans le Kent .C'est un héros national qui tire sa révérence, vénéré par tous les Anglais. L'auteur de « Oliver Twist », de « David Copperfield » ou des « Grandes Espérances » : Charles Dickens.

L'écrivain emblématique de l'époque victorienne aimait chanter et était imprégné par la culture musicale populaire, celle qui bouillonnait dans les rues crasseuses de Londres.

Fin connaisseur aussi du répertoire savant, ses romans sont, pour la plupart, conçus en référence à ses passions.

Dans ces temps contrastés, les Victoriens forment une nation laborieuse, adeptes de la liberté individuelle, Dickens en est le pur produit. Son maitre-mot : l'imagination.



Invité : James Lyon, historien de la musique. « Charles Dickens, la musique et la vie artistique à Londres à l'époque victorienne » aux éd. Beauchesne.



13h45 : Abdessadek Chekara, l'innovateur marocain



Voyagez toute cette semaine dans le monde arabe à travers des portraits de musiciens peu ou pas du tout connus de nos contrés occidentales. De Tanger à Bagdad, la culture arabe est à la fois riche et multiple de plusieurs identités et a donné naissance à une profusion de courants musicaux aussi riches que variés qui ne se sont pas toujours exporter en dehors des frontières. Hajar Boulaich vous propose de découvrir 5 portraits d'artistes issus de pays différents, avec des dialectes et des sonorités distincts qui ont à chaque fois marqué leur pays et leur époque.

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire