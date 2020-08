Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h15 : Bram Stoker et Dracula



Nous sommes le 26 mai 1897.Ce jour-là parait, chez l'éditeur Archibald Constable and Company, de Westminster, un roman épistolaire qui va faire frissonner des générations de lecteurs et lectrices. Son titre : Dracula. Il est signé Bram Stoker. Dans le journal qu'il tient, voici comment Jonathan Harker, l'un des personnages essentiels du livre, décrit le vampire alors qu'il est accueilli au château du comte :

« un grand vieillard, rasé de près, si l'on excepte sa longue moustache blanche, et vêtu de noir des pieds à la tête [...] mains aussi froides que de la glace, elles ressemblaient davantage aux mains d'un mort qu'à celles d'un vivant. [...] elles étaient grossières : larges, avec des doigts courts et gros.

[...] le milieu des paumes était couvert de poils.

Toutefois, les ongles étaient longs et fins, taillés en pointes ».

Plus tard, le clerc de notaire ajoute :

« [...] nez aquilin lui donnait véritablement un profil d'aigle : le front haut, bombé, les cheveux rares aux tempes mais abondants sur le reste de la tête ; des sourcils broussailleux se rejoignant presque au-dessus du nez, et leurs poils, tant ils étaient long et touffus donnaient l'impression de boucler.

La bouche [...] avait une expression cruelle, et les dents, éclatantes de blancheur, étaient particulièrement pointues ; elles avançaient au-dessus des lèvres dont le rouge vif annonçait une vitalité extraordinaire chez un homme de cet âge.

Mais les oreilles étaient pâles, et vers le haut se terminaient en pointe ; le menton, large, annonçait, lui aussi, de la force, et les joues, quoique creuses, étaient fermes.

Une pâleur étonnante [...] ».

D'où vient Dracula, qui est son auteur ?



Invitée : Myriam Campinaire, traductrice et interprète





13h45 : Une petite fille en fleur, ou twisteuse



Portrait d'une jeune femme de Boitsfort, fan de twist, à l'aise dans son époque. Après une première présentation, elle révèle diverses facettes de sa personnalité, de l'autre côté du miroir... Une balade nocturne qui révèle les aspirations et les désirs d'une certaine jeunesse du début des années 60.



Une archive de la Sonuma réalisée par Jonathan Remy

