Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h15 : Colette en Belgique



Nous sommes le 9 février 1935, à Bruxelles. Poussons la porte de cette vénérable institution qu'est l'Académie de langue et de littérature françaises de Belgique. Ses illustres représentants procèdent, ce jour-là, aux votes pour l'élection d'un membre étranger en remplacement de la poétesse Anna de Noailles. L'Académie, créée quinze ans plus tôt par le roi Albert, sous l'impulsion de son ministre des Sciences et des Arts, Jules Destrée, a le loisir, en effet, de choisir, pour ses sections de littérature et de philologie, ceux ... et celles qui se sont distingué.e.s « dans tous les pays où le français est honoré et cultivé ». Hé oui, ces originaux de Belges ont décidé de ne pas ouvrir la porte exclusivement aux hommes : « les femmes de lettres ont donné trop d'incontestables preuves de talents pour qu'on ne songe à les écarter d'une compagnie littéraire » stipule le règlement. Ce 9 février 1935, Colette, l'auteur des « Claudine », de « Chéri », du « Blé en herbe » fait partie des candidats à l'élection. Colette et la Belgique, c'est une histoire qui dure . Nous en allons en remonter le fil...



Invitée : Jeanne Augier et autrice de « Colette et la Belgique » éd. Racine.



13h45 : Les Cocottes : Emilienne d'Alençon



Une série de 5 épisodes réalisée par Eliane Van de Ende qui fait revivre ces charmantes séductrices, intelligentes, serpentines, vénéneuses et pas scrupuleuses pour un sou...



Troisième épisode avec le portrait d' Emilienne d'Alençon racontée par Cathérine Guigon , autrice `Les Cocottes ; Reines de Paris 1900'

