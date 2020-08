Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h15 : Oscar Wilde : splendeur et misère d'un dandy



Nous sommes à Paris, en 1900.Quelques mois avant de s'éteindre dans une détresse absolue, celui qui a révolutionné les lettres par son esprit libre et indomptable, Le dandy magnifique qui a scandalisé les milieux bien-pensant et connu la souffrance des geôles et du travail forcé, cet homme brisé écrit : « Pourquoi chacun court-il à sa ruine ? Pourquoi la destruction exerce-t-elle cette fascination ? Pourquoi, lorsqu'on se tient sur un pinacle, doit-on se jeter en bas ? (...) Je suis fait pour la destruction (...) Dans la fange, seulement, je peux trouver la paix. » . C'est en novembre, au tournant des siècles, que disparaissait Oscar Wilde.

Invité : Daniel Salvatore Schiffer , philosophe et auteur de « Oscar Wilde : splendeur et misère d'un dandy » ; éditions de La Martinière.



13h45 : Les Cocottes : Caroline Otéro



Une série de 5 épisodes réalisée par Eliane Van de Ende qui fait revivre ces charmantes séductrices, intelligentes, serpentines, vénéneuses et pas scrupuleuses pour un sou...

Deuxième épisode avec le portrait de Caroline Otéro racontée par Cathérine Guigon , autrice `Les Cocottes ; Reines de Paris 1900'

