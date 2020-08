Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h15 : Bel-Ami : Maupassant et son temps

Nous sommes au mois de mai 1885.C'est entre le mercredi 6 et le samedi 30 que paraît, en feuilleton, dans le quotidien Gil Blas, le deuxième roman écrit par Guy de Maupassant. L'histoire est celle d'une formidable ascension sociale, celle de Georges Duroy, un jeune homme de modeste condition, terriblement ambitieux et doté d'un grand pouvoir de séduction. Monté à Paris et s'embarrassant peu de scrupules, l'humble employé des chemins de fer du Nord, va parvenir au sommet de la pyramide grâce à ses maîtresses et aux liens très étroits entre la finance, la politique et la presse. On le surnommera « Bel-Ami ». Figure essentielle de la littérature, « Bel-Ami » ne cesse de fasciner par la modernité de son caractère. Arriviste et cynique, il est un archétype qui traverse les siècles. Mais n'est-il que cela : ambitieux et manipulateur, opportuniste dénué de cœur, un sang glacial coulant dans ses veines ? La créature est-elle à l'image de son créateur déjà auréolé d'un grand succès lors de la parution du livre, lui-même journaliste à la dent très aiguisée ? En quoi « Bel-Ami »peut-il être notre contemporain, c'est ce que nous allons tenter de comprendre... Invitée : Valérie André, directrice de recherche FRS-FNRS, professeure à l'ULB, membre de l'Académie royale de Belgique.

13h45 : Les Cocottes : Cléo de Mérode

Qui étaient-elles, ces aventurières de la galanterie ? Comment se passait leur vie de luxe et de luxure? Une série de 5 épisodes réalisée par Eliane Van de Ende qui fait revivre ces charmantes séductrices, intelligentes, serpentines, vénéneuses et pas scrupuleuses pour un sou... On démarre avec le portrait de Cléo de Mérode racontée par Cathérine Guigon , autrice `Les Cocottes ; Reines de Paris 1900'

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire