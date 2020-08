Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h10 : MARGUERITE YOURCENAR SANS FRONTIÈRES

Nous sommes le 19 septembre 1987, à Tokyo. Lors d'une conférence qu'elle donne sur le thème du voyage, Marguerite Yourcenar déclare : « La connaissance de mondes étrangers, que ce soit dans le temps ou dans l'espace, a pour résultat de détruire l'étroitesse d'esprit et les préjugés, mais aussi l'enthousiasme naïf qui nous faisait croire en l'existence de paradis, et la notion que nous étions quelqu'un. » Une vingtaine d'années plus tôt, en mai 68, celles et ceux qui découvrent « L'Œuvre au noir », son nouveau livre, peuvent y lire : « Il n'existe aucun accommodement durable entre ceux qui cherchent, pèsent, dissèquent et s'honorent d'être capables de penser demain autrement qu'aujourd'hui, et ceux qui croient ou affirment croire, et obligent, sous peine de mort, leurs semblables à en faire autant. » Éclairons-nous, aujourd'hui, à la pensée de Marguerite Yourcenar...

Invitée : Michèle Goslar, fondatrice du Centre international de Documentation Marguerite Yourcenar

13h45 : SERIE MON GRAND PÈRE CE HEROS : Ovide Decroly

Ovide Decroly , médecin-psychologue, spécialisé dans la psychologie des enfants fonde sa propre école en 1907. Son petit-fils Jacques nous raconte la méthode baptisée Decroly.

