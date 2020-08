Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h15 : Lost Generation

Nous sommes en juillet 1925.Ernest Hemingway se rend à Pampelune, en Espagne . L'auteur de « l'Adieu aux armes » envoie un mot à son ami Scott Fitzgerald à qui l'on doit « Gatsby le magnifique ». Il écrit : `Cher Scott, jamais je ne me suis senti aussi bien. Je n'ai bu que du vin depuis que j'ai quitté Paris. Mon Dieu, quel pays merveilleux. Je me demande quelle pourrait être ton idée du paradis. Pour moi, le Paradis serait une vaste arène avec moi occupant deux places de barrera et à l'extérieur une rivière à truites dans laquelle personne d'autre n'aurait le droit de pêcher et deux jolies maisons en ville, une pour ma femme et l'autre pour mes neuf maîtresses. ». Les deux hommes se sont rencontrés dans la capitale française, au Dingo Bar de rue Delambre. Comme un certains nombres d'artistes de l'après 14-18, ils se sont installés dans une ville en pleine effervescence.Hemingway et Fitzgerald sont les fers de lance de la Lost Generation.

Invitée : Myriam Campinaire, enseigne la littérature et est traductrice.

13h45 : SERIE MON GRAND PÈRE CE HEROS : Eugène Van Molle

Liliane Van Molle , petite fille d'Eugène Van Molle, ingénieur raconte le coup de grisou qui a éclaté dans l'un des puits du Charbonnage de Bonne Veine, à la limite entre Pâturages et Quaregnon le 15 mai 1934 et qui a causé la mort de 41 mineurs.

Une séquence réalisée par Christine Massuy et André Remy

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire