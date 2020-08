Un Jour dans l'Histoire : Voltaire, une réponse aux fanatismes sur Auvio

13h15 : Voltaire, une réponse aux fanatismes

Nous sommes le 05 février 1778. Après avoir envoyé devant lui, en reconnaissance, sa nièce et compagne madame Denis, Voltaire part, sans autorisation, pour Paris. Il y arrive le dix-neuf. Sa présence va soulever les foules. On se presse à son domicile, l'Académie française l'accueille, la comédie française le joue et couronne son buste en scène. Le 30 mai, l'auteur de « Candide » meurt en pleine gloire. Son corps, auquel les autorités religieuses refusent une sépulture, sera inhumé clandestinement. Trois ans plus tard, le 11 juillet 1791, après la Révolution, les restes du polémiste entrent, en grande pompe, au Panthéon. Son épitaphe dit : « il combattit les athées et les fanatiques. Il inspira la tolérance, il réclama les droits de l'homme contre la servitude de la féodalité. Poète, historien, philosophe, il agrandit l'esprit humain, et lui apprit à être libre ».

Invitée : Valérie André, spécialiste du dix-huitième siècle, professeur à l'ULB.

13h45 : SERIE MON GRAND PÈRE CE HEROS : Charles de Thier

Le chevalier Charles De Thier , fondateur de Spa Monopole raconté par son petit- fils Gaston Bodoré,

Une séquence réalisée par Christine Massuy et Bruno Baltazart

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire