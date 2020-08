Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h15 : Arthur Rimbaud, le cavalier

Nous sommes en octobre 1897. C'est alors que paraît, au Mercure de France, un ouvrage intitulé « Le dernier voyage de Rimbaud ». Il est signé par sa sœur Isabelle. Le poète est mort six ans plus tôt, à Marseille, après avoir été amputé d'une jambe. Isabelle Rimbaud écrit :« Alors, il se résignait presque à son amputation, faisait des projets en vue de pouvoir, malgré son membre absent, monter à cheval, là-bas et continuer pendant un certain temps encore sa vie active. » Dans la deuxième partie de sa courte existence, l'auteur des « Illuminations » a arpenté, en tous sens et à cheval, l'Abyssinie , cette région de la Corne de l'Afrique, située dans le nord de l'actuelle Éthiopie, à l'est du Soudan et au sud de l'Érythrée. Un exil dramatique dont il sortira abîmé, pour mourir loin de la poésie. Partons sur les traces d'un baroudeur...

Invité : Alexandre Blaineau « Les chevaux de Rimbaud » aux éditions Acte Sud.

13h45 : SERIE MON GRAND PÈRE CE HEROS : Clément Meurens

Bernard Meurens, l'arrière petit- fils de Clément Meurens raconte comment a été développée dans les années 1930 la recette du véritable sirop de Liège.

Une séquence réalisée par Christine Massuy et André Remy

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire