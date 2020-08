Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h15 : Lord Byron, le scandaleux

Nous sommes le 16 juillet 1824, en Angleterre, dans la petite Eglise du village de Hucknall Torkard, pas très loin du manoir de Newstead où vécu celui que l'on enterre, ici, en présence de ses seuls amis et de quelques proches. Celui qui a incarné de son vivant déjà, et aujourd'hui encore, le génie poétique romantique. Un révolté épris d'indépendance, un ténébreux égoïste et misogyne, scandaleux mais aussi courageux qui n'aura pas hésité à combattre pour la liberté des peuples d' Italie et de Grèce. Il fut le sixième baron Byron. Mieux connu sous le nom de Lord Byron.

Invité : Daniel Salvatore Schiffer « Lord Byron » aux éditions folio biographies.



13h45 : SERIE MON GRAND PÈRE CE HEROS : Paul Heger

Paul Héger, petit neveu de Paul Héger raconte comment les diverses facultés de l'ULB ont été rassemblées au même endroit pour devenir le campus du Solbosch.

Une séquence réalisée par Christine Massuy et André Remy

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire