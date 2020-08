Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h15 : Sacha Guitry

Nous sommes le 24 juillet 1957, à Paris. Il est 3h20 lorsque Sacha Guitry tire sa révérence dans son hôtel particulier, au 18 de l'avenue Elisée-Reclus. Pendant un demi-siècle, les triomphes se sont succédés sur scène et au cinéma. «Désiré », « Faisons un rêve », « N'écoutez pas mesdames », « Si Versailles m'était conté » ou encore « Le roman d'un tricheur »... En tout 124 pièces de théâtres et 36 films. Son nom évoque la légèreté, les mots brillants, l'esprit des Années folles. Mais sans doute y avait-il plus de gravité derrière le masque de l'enchanteur. « Un homme, disait-il, mérite de devenir illustre s'il n'a pas, pendant toute sa vie, fait de la peine à quelqu'un ». C'est à vérifier ...

Invité : Jacques Pessis, journaliste et auteur « Sacha Guitry, c'était la belle vie » aux éditions La Librairie Vuibert.

13h45 : SERIE MON GRAND PÈRE CE HEROS : Isabelle Blume

Christian Goldschlager, raconte comment sa grand-mère Isabelle Blume est devenue une femme politique et une combattante des droits de la femme.

Une séquence réalisée par Christine Massuy et André Remy

