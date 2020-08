Un Jour dans l'Histoire : Balzac et la Comédie Humaine sur Auvio

13h15 : Balzac et la Comédie Humaine

Nous sommes en 1859. Commentant un portrait d'Honoré de Balzac, Théophile Gautier, poète, romancier et critique d'art, écrit : « Il portait dès lors, en guise de robe de chambre, ce froc de cachemire ou de flanelle blanche retenue à la ceinture par une cordelière, dans lequel, quelque temps plus tard, il se fit peindre par Louis Boulanger. Quelle fantaisie l'avait poussé à choisir, de préférence à un autre, ce costume qu'il ne quitta jamais ? Nous l'ignorons, peut-être symbolisait-il à ses yeux la vie claustrale à laquelle le condamnaient ses labeurs, et, bénédictin du roman, en avait-il pris la robe ? Toujours est-il que ce froc blanc lui seyait à merveille. Il se vantait en nous montrant ses manches intactes, de n'en avoir jamais altéré la pureté par la moindre tache d'encre, car, disait-il, le vrai littérateur doit être propre dans son travail. »Balzac, au-delà du monument, c'est maintenant ...

Invitée : Valérie André, spécialiste de la littérature des 18e et 19e siècles, professeur à l'ULB, membre de l'Académie royale de Belgique.

13h45 : SERIE MON GRAND PÈRE CE HEROS : Paul Verheggen

Paul Verheggen , raconte l'histoire de son grand-père Paul Verheggen, médecin de village à Houffalize qui a soigné les blessés lors de l'offensive du Maréchal von Rundstedt, en décembre 1944

Une séquence réalisée par Christine Massuy et André Remy

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire