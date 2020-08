Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h15 : Madame de Staël , fille des Lumières

Nous sommes le 5 octobre 1810.René Savary, duc de Rovigo, homme de confiance de Napoléon, ministre de la police envoie un courrier à Germaine de Staël, femme de lettres, politiquement très engagée. L'envoi concerne la parution de l'essai intitulé « De l'Allemagne » : « Votre dernier ouvrage n'est point français.

Il m'a paru que l'air de ce pays-ci ne vous convenait point, et nous n'en sommes pas encore réduits à chercher des modèles dans les peuples que vous admirez ... »

L'écrivaine est assignée à résidence dans son château de Coppet, en Suisse.

L'Empereur la fait espionner sans relâche. Dans son livre, madame de Staël écrit : « La bêtise et la sottise diffèrent essentiellement en ceci, que les bêtes se soumettent volontiers à la nature, et que les sots se flattent toujours de dominer la société. »

On peut également y lire : ¿On a raison d'exclure les femmes des affaires publiques et civiles; rien n'est plus opposé à leur vocation naturelle que tout ce qui leur donnerait des rapports de rivalités avec les hommes ... »

Invité : Jean-Claude Idée, auteur et metteur en scène

13h45 : SERIE MON GRAND PÈRE CE HEROS : Maurice Maeterlinck

Maurice Maeterlinck , prix Nobel de littérature en 1911 raconté par Michel Maeterlinck, son petit neveu .

Une séquence réalisée par Christine Massuy et André Remy

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire