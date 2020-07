Un Jour dans l'Histoire : Lewis Carroll, un ecclésiastique anti-conventionnel et sulfureux à l'époque victorienne sur Auvio

13h15 : Lewis Carroll, un ecclésiastique anti-conventionnel et sulfureux à l'époque victorienne

C'était « un personnage guindé , toujours vêtu d'une redingote noire à peine ouverte sur un faux col d'ecclésiastique, promenant un visage aux traits fins et aux accents mélancoliques ». Les cours qu'il débitait mécaniquement suscitaient surtout l'ennui ». Voilà le portrait, peu flatteur, que certains étudiants firent de l'auteur de l'un des ouvrages le plus déjantés de la littérature du dix-neuvième siècle : Lewis Carroll, l'ami d'Alice, cette petite fille de la bonne société victorienne qu'il fera voyager au pays des merveilles.

Invitée : Myriam Campinaire, interprète et conférencière

13h45 : SERIE MON GRAND PÈRE CE HEROS : Louis Legrand

Hervé Bourgeois raconte l'histoire de Louis Legrand , horticulteur et spécialisé dans les fleurs qui a débarqué à Los Angeles en 1884 et se retrouve super intentant des parcs et des jardins de Los Angeles.

Une séquence réalisée par Christine Massuy et Bruno Baltazart

