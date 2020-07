Un Jour dans l'Histoire : George Sand sur Auvio

13h15 : George Sand

Nous sommes en 1847, George Sand s'attèle à la rédaction de son autobiographie « Histoire de ma vie ». C'est un exercice dans lequel, au fond, elle ne va pas beaucoup se livrer. Elle n'y évoque pas ses faiblesses, ses amours. Musset y est un compagnon de voyage et Chopin un ami de la famille. En revanche, elle y parle beaucoup de sa famille, de son mari et de ses enfants. Aujourd'hui encore, l'auteure de « Lélia »,d' « Indiana », de « La petite fadette » ou de « La mare au diable » reste une femme énigmatique, mystérieuse malgré ou à cause des légendes qui l'entourent. D'elle, Sainte-Beuve dira « Elle a une belle âme et une grosse croupe. Comme la tour de Nesle, elle dévore ses amants mais au lieu de les jeter ensuite dans la rivière, elle les couche dans ses romans ».

Invitée : Catherine Hermary-Vieille « George Sand, les carnets secrets d'une insoumise¿; XO éditions.

13h45 : MON GRAND PÈRE CE HEROS : Joseph II de Chimay

La princesse Elisabeth de Chimay raconte l'histoire du Château de ses ancêtres datant du XVIe siècle.

Une séquence réalisée par Christine Massuy et Bruno Baltazart

