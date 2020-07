Un Jour dans l'Histoire : L'Histoire des livres-maudits sur Auvio

13H15 . L'Histoire des livres-maudits

Nous sommes en 1617.Dans son « Traité théologico-philosophique de la vie, de la mort et la résurrection, dédié aux Frères de la Rose-Croix » , Robert Fludd, médecin , physicien , astrologue et mystique anglais, écrit : « Il n'est pas d'exemple qu'il y ait eu un siècle où, parmi les ténèbres générales, il ne se soit pas trouvé quelques élus qui aient vu la lumière et possédé la connaissance. »Les frères de la Rose-Croix , dont il est ici question, seraient à l'origine d'écrits scandaleux, contenant un message subversif adressé à l'humanité.Cet ouvrage, comme quelques autres dans l'histoire, a connu la mise au secret, le rejet, la destruction parfois, l'oubli, puis la réapparition. Partons sur les traces de quelques uns de ces livres maudits.

Invité : Arnaud de la Croix « Treize livres maudits » Editions Racine.

13h45 : HENRI DUNANT 2/3

Fondateur de la Croix Rouge, Henri Dunant, témoin en juin 1859, de la bataille de Solférino (Lombardie) ¿ qui oppose l'armée française de Napoléon III à l'armée autrichienne de François-Joseph découvre l'horreur de la guerre . Cette expérience le marquera tellement qu'il publiera, quelques années plus tard, un livre intitulé « Un souvenir de Solférino en 1862. » . Pour nous en parler , Fréderic Casier , juriste en droit international humanitaire à la Croix Rouge de Belgique.

Une série réalisée par Dominique Vasteels

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire