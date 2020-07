Un Jour dans l'Histoire : Zola sur Auvio

13h15 : Zola

Nous sommes dans la matinée du 29 septembre 1902. Il est trop tard lorsque les médecins arrivent dans la chambre de l'appartement du 21 bis de la rue de Bruxelles, dans le 9e arrondissement de Paris. Emile Zola est mort. Officiellement à 10h. Son épouse Alexandrine, elle, a survécu à l'intoxication due à des fumées provenant de la cheminée. L'écho de la mort de l'auteur des « Rougon Macquart » est assourdissant. La presse témoigne de l'émotion qui gagne la population entière, et au-delà des frontières de l'Hexagone. On organise des cérémonies en mémoire du géant de la littérature. De leur côté les journaux nationalistes et antisémites exultent. Ainsi, « La Libre Parole » titre : « Scène naturaliste : Zola meurt d'asphyxie. » Lors des obsèques, Anatole France déclare : « Il fut un moment de la conscience humaine. »

Une délégation de mineurs accompagne le cortège en scandant « Germinal ! Germinal ! » Les cendres de Zola seront transférées au Panthéon le 4 juin 1908.

Invitée : Valérie André, spécialiste de la littérature des 18e et 19e siècles, professeur à l'ULB, membre de l'Académie royale de Belgique.

13h45 : HENRI DUNANT 1/3

Le 30 octobre 1910 disparaissait Henri Dunant , l'homme à la Croix-Rouge. Pour nous raconter l'histoire de cet homme, Fréderic Casier , juriste en droit international humanitaire à la Croix Rouge de Belgique. Dans ce premier épisode, on revient sur l'enfance d'Henri Dunant.

Une série réalisée par Dominique Vasteels

