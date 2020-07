Un Jour dans l'Histoire : Lou Andreas-Salomé, la naissance d'une Européenne libre sur Auvio

13h15 : Lou Andreas-Salomé, la naissance d'une Européenne libre

Nous sommes le 10 novembre 1912.A Vienne. Sigmund Freud écrit : « Vous m'avez manqué hier soir à la séance. J'ai pris la mauvaise habitude de toujours adresser ma conférence à une certaine personne de mon cercle d'auditeurs et ne cessais, hier, de fixer, comme fasciné, la place vide que l'on vous avait réservée. » C'est un bel hommage que rend le fondateur de la psychanalyse à celle qui incarne le mieux l'une des premières européennes libres : Lou Andreas-Salomé.

Invitée : Isabelle Mons. « Lou Andreas-Salomé » publié aux éditions Perrin

13h45 : TC Boyle et le cercle des initiés

Alferd Kisney a chamboulé la vie sexuelle de millions d'Américains. Prok, car c'est comme ça que ses étudiants l'appelaient, contraction de Professeur et de Kinsey, fût en effet le premier scientifique à se pencher de façon sérieuse et décomplexée sus l'activité intime qui occupe tant notre esprit : le sexe. Ses travaux, loués par certains et vilipendé par d'autres, ont pourtant permis à des millions d'hommes et de femmes de mieux comprendre ce qu'il se passe dans leur propre corps. TC Boyle lui rend hommage dans son roman sorti en 2005.

