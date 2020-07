Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h15 : La raison et les sentiments de Jane Austen

Nous sommes en 1836. Elizabeth Barret Browning, poétesse anglaise adresse un courrier à son amie Mary Russell Mitford elle-même femme de lettres. Elle écrit : « Elle atteint la perfection dans ce qu'elle entreprend... mais son excellence, me semble-t-il, repose plus dans l'exécution que dans l'aspiration. Sa vision de la vie est étroite, terre à terre et essentiellement non-poétique [...] Ses personnages ne lèvent jamais le regard, et quand ils le tournent vers eux-mêmes, ils ne touchent pas au tréfonds [...] La Vie Conventionnelle n'est pas la Vie Intérieure [...] Dieu, la Nature, l'Âme, qu'est-ce qu'elle en dit, ou même suggère à leur propos ? » De qui parle-t-elle en ses termes peu flatteurs ? Tout simplement de celle qui, cent ans après sa mort en 1817, serre toujours les cœurs, perturbe encore la raison et questionne sans cesse nos sentiments : Jane Austen.

Invitée : Myriam Campinaire traductrice et enseignante



13h45 : TC Boyle et le cercle des initiés

Alferd Kisney a chamboulé la vie sexuelle de millions d'Américains. Prok, car c'est comme ça que ses étudiants l'appelaient, contraction de Professeur et de Kinsey, fût en effet le premier scientifique à se pencher de façon sérieuse et décomplexée sus l'activité intime qui occupe tant notre esprit : le sexe. Ses travaux, loués par certains et vilipendé par d'autres, ont pourtant permis à des millions d'hommes et de femmes de mieux comprendre ce qu'il se passe dans leur propre corps. TC Boyle lui rend hommage dans son roman sorti en 2005.

Une série réalisée par Jean-Marc Panis

