Un Jour dans l'Histoire : Louis-Ferdinand Céline : mort et vif! sur Auvio

13h15 : Louis-Ferdinand Céline : mort et vif!

Le 22 janvier 2011, un libraire liégeois propose en vente publique, dix-huit lettres inédites de Louis-Ferdinand Céline, l'auteur de « Voyage au bout de la nuit ». Ces lettres couvrent les années 1945 à 1947. Une des missives est adressée à une amie cavalière, il y écrit : « ma correspondance, toute illisible qu'elle soit, est très rare et très recherchée. Gardez ces feuillets informes, un jour vous pourrez les vendre (tout de suite même à Paris), et vous pourrez vous acheter un autre cheval, un vrai ». A l'époque Céline est en exil au Danemark alors que la France lui fait un procès pour haute trahison.

Invité : Jacques Joset auteur de « Louis-Ferdinand Céline : mort et vif ... ! » aux éditions de l'Académie royale de Belgique



13h45 : TC Boyle et Frank Loyd Wright

Frank Loyd Wright est probablement un des architectes américains les plus connus de l'histoire. La maison sur la cascade, la maison Robbie, ou encore le mythique musée Guggenheim, que certains new yorkais, jamais à court de bon mot, surnommait la machine à laver, sont quelques jalons d'une carrière toute dédiée à faire entrer l'architecture dans la modernité. TC Boyle abord le personnage Wright à travers les femmes, mariées ou non, qui ont peuplées sa vie amoureuse.

Une séquence réalisée par Jean-Marc Panis

