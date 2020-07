Un Jour dans l'Histoire : Les Ombres de Molières sur Auvio

Les Ombres de Molières



Nous sommes le 12 mai 1664. Au château de Versailles. Quelques jours avant son départ pour Fontainebleau, Louis XIV qui a décidé de faire donner des divertissements dits des « plaisirs de l'Île enchantée » , assiste à la première de Tartuffe, la treizième pièce de Molière. Celui-ci y joue Orgon , le père de famille. Cette comédie très noire, qui dénonce l'hypocrisie et les faux dévots, sera jouée ... une fois. En effet, dès le lendemain, le roi se laissant convaincre par l'archevêque de Paris, défend au dramaturge de la représenter en public. Et « Tartuffe » ne sera pas le seul scandale provoqué par Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière. Nous partons, aujourd'hui, sur les traces de l'un des auteurs qui, plus de trois siècles après sa mort, remplit encore les salles de théâtre du monde entier.

Invité : Jean-Claude Idée , auteur, metteur en scène, professeur, grand spécialiste du théâtre.



TC Boyle et son premier roman « Water Music »



On débute ce voyage avec le premier roman de Boyle, « Water Music », sorti en 1984. Inspiré de la vie et des tribulations de Mungo Park, célèbre explorateur écossais de la fin du 18ème siècle, qui donna ses lettres de noblesses à cette activité de plein air, non dénuée de risques.

Une série réalisée par Jean -Marc Panis

