Un Jour dans l'Histoire : " Socrate, l'impie ?" sur Auvio

13h45 : " Socrate, l'impie ?"

Nous sommes au printemps 399, avant notre ère. A Athènes. Cinq ans après la fin de la guerre du Péloponnèse, Socrate assiste à son procès pour impiété. On reproche au philosophe de ne pas reconnaître les mêmes dieux que l'Etat, d'avoir introduit des divinités nouvelles et aussi de corrompre la jeunesse. Sur les 501 juges, 280 votent en faveur de la condamnation, 221 souhaitent l'acquittement. Socrate est donc condamné à boire la ciguë, un poison violent. Les témoins, les observateurs sont partagés sur l'interprétation à donner à ce procès : un certain nombre estime qu'il faut y voir une raison politique, Socrate ayant mis en question le rapport au religieux.

Invité : Baudoin Decharneux, philosophe, historien des religions. Maître de recherches du FNRS, professeur à l'ULB, membre de l'Académie royale de Belgique. « Socrate l'athénien ou l'invention du religieux » ; éd. Académie royale de Belgique.



13h45 : Qui était Martin Luther ? 4/4



Martin Luther , né le 10 novembre 1483 à Eisleben (Allemagne) , et a été le fondateur de la Réforme protestante avec ses 95 thèses, il a été excommunié en 1521 par le pape Léon X.

Une séquence réalisée par Dominique Vasteels avec Monique Weiss, historienne de formation et s'intéresse principalement à l'histoire du christianisme, notamment aux Eglises protestantes.

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire