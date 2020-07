Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h20 : « PROUST SOCIOLOGUE »



Nous sommes le 27 décembre 1906.Marcel Proust, après la mort de ses parents, emménage au deuxième étage du 102, boulevard Haussmann, à Paris. Pendant quinze années, il vit en reclus dans sa chambre tapissée de liège, portes fermées. C'est là que Proust va donner naissance à l'essentiel de son œuvre « A la recherche du temps perdu ». Il écrit, modifie, ajoute, retranche : plus de deux cents personnages vont vivre sous sa plume, sur quatre générations. Sa santé déjà fragile se détériore encore, il est asthmatique. Il dort le jour, sort ¿ rarement ¿ à la nuit tombée. Il s'épuise au travail.« La recherche » sera publiée entre 1913 et 1927.Le premier tome « Du côté de chez Swann » est refusé chez Gallimard. Il sera édité à compte d'auteur chez Grasset. Gallimard acceptera le deuxième « À l'ombre des jeunes filles en fleurs ». En 1919 Proust reçoit le prix Goncourt. Il ne lui reste que trois années à vivre. Trois années pour écrire les cinq livres suivants. Marcel Proust meurt le 18 novembre 1922, emporté par une bronchite mal soignée. « À la recherche du temps perdu » est l'une des pièces majeures de la littérature du vingtième siècle. Peinture d'un monde qui s'éteint, peut-on dire qu'il s'agit de l'œuvre d'un sociologue ?



Invité : Jacques Dubois, professeur émérite de l'Université de Liège. Auteur de « Le roman de Gilberte Swann » Editions Seuil.



13h45 : Qui était Martin Luther ? 3/4



Martin Luther est né le 10 novembre 1483 à Eisleben (Allemagne) et mort le 18 février 1546 dans la même ville. Il a été le fondateur de la Réforme protestante avec ses 95 thèses, se liguant contre le catholicisme et en particulier le pape et de fait changeant le cours de l'histoire religieuse et de la civilisation occidentale.



Une séquence réalisée par Dominique Vasteels avec Monique Weiss, historienne de formation et s'intéresse principalement à l'histoire du christianisme, notamment aux Eglises protestantes.

